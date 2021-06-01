الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«غرفة الإسكندرية» تعقد ندوة تدريبية على نظام "التسجيل المسبق للشحنات"

شحنات التجارة
شحنات التجارة

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ندوة تدريبية على نظام "التسجيل المسبق للشحنات ACI"، بحضور عضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني، والأستاذ محمود مرعي، وحاضر في الندوة المهندس أحمد عماد مدرب بشركة MTS.

كما جاء ذلك بحضور الأستاذ مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، والأستاذ محمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، والأستاذ عبدالعال علي مستشار شعبة النقل الدولي، وعدد من أعضاء شعبتي المستخلصين والمصدرين والنقل الدولي.

من جانبه أوضح الأستاذ محمد حفني عضو مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"، أن الهدف من اللقاء، التدريب على نظام التسجيل المسبق ACI، وتوضيح آلية التسجيل والخطوات اللازمة، للتسهيل على المتعاملين خلال الفترة المقبلة.

في نفس السياق أوضح المهندس أحمد عماد مدرب بشركة MTS، في بداية كلمته أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ48  ساعة.

وأضاف أن التسجيل يمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت تعاني من حالات الشحنات مجهولة المصدر، ما يتسبب في معوقات على المستوى القومي.

وأشار إلى أن هناك خطوات محددة للتسجيل في المنظومة، وذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني على موقع النافذة وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وتقديم المستندات الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

واستكمل أن خطوات التسجيل المتبقية كالآتي، هي طلب الحصول على ACI ثم تحميل المستندات الخاصة بالشحنة على الطلب، والشحن عقب تطبيق نظام المخاطر، ومراجعة البيانات المقدمة من كافة الجهات، والخطوة الأخيرة هي إصدار رقم 46 والسير في الإجراءات الجمركية.

كما تم خلال اللقاء توضيح آلية التسجيل بشكل تفصيلي، إضافة إلى الرد على استفسارات الحضور كافة.

عضوي التسجيل مستخلصي الجمارك الدولى الإسكندرية

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