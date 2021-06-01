«الداخلية» تنشر فيديو يكشف جهودها فى الرقابة على الأسواق

نشرت وزارة الداخلية فيديو يكشف جهود شرطة التموين في الرقابة على الأسواق، من خلال شن الحملات الموسعة التي أجرتها شرطة التموين في المحافظات.

حيث واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ونجحت الجهود في ضبط (1163) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (4,5 طن "كبدة مجمدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (1,5 طن "مقطعات دواجن – بسطرمة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، بحوزة المدير المسئول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1,1 طن "دواجن ومقطعات دواجن" بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أطنان "ملح طعام" معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (3,45 طن "دقيق بلدي مدعم") تم تجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للاتجار به في السوق السوداء – 683 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، وضبط المدير المسئول عن (مخبز بلدي – كائن بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على 38349 جنيهًا من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وضبط (27000 قرص أدوية خاصة بعلاج "الأمراض المزمنة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المديرة المسئولة عن صيدلية داخل أحد المستشفيات "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2,5 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مدشة لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.