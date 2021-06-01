تفاصيل الأزمة.. زعيم البوليساريو يغادر إسبانيا خلال ساعات

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أنباء حول مغادرة زعيم البوليساريو البلاد خلال ساعات، فيما صدر بيان مشترك بين وزارتي الخارجية والداخلية المغربية حول الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين البلدين.

جاء ذلك عقب انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، أمام محكمة إسبانية، رفض فيها القضاء الإسباني احتجازه احتياطيًا، مؤكدا أن الادعاء لم يقدم أي دليل يثبت التهم عليه.

وأفادت قناة العربية نقلًا عن وسائل الإعلام الاسبانية، بأن زعيم البوليساريو سيعود إلى المكان الذي جاء منه بعد تحسن صحته.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى غالي عبر تقنية الفيديو من المستشفى حيث يعالج من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك في قضيتين، الأولى تقدم بها فاضل بريكا، المنشق عن البوليساريو والحامل للجنسية الإسبانية، بتهمة ارتكاب تعذيب في مخيمات تندوف، أما القضية الثانية فتقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها إسبانيا، بتهم ارتكاب إبادة جماعية، والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري، وفق الوثيقة التي وصلت إلى القضاء الإسباني.

يذكر أن وجود غالي في إسبانيا كان أثار غضب الرباط، حيث هدد الأخيرة عدم رد السفير حال غادر غالي إسبانيا بنفس السرية التي استخدمها عند وصوله إليها في منتصف إبريل.

وطالبت الرباط قبل أيام بإلحاح بتحقيق شفاف حول ظروف وصول زعيم جبهة البوليساريو الذي تؤكد الأجهزة المغربية أنه سافر بطريقة احتيالية وبجواز سفر مزور.

يذكر أن الطريقة التي دخل بها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى مدريد عبر جواز سفر مزور في أبريل الماضي، قد أحدثت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضي، خصوصًا أن المنظمة التي تزعم قيادتها لجمهورية لا تحوز أي شرعية دولية، بحيث لا تعترف بها الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، ردت إسبانيا على رفض المغرب إعادة سفيره إلى أراضيها قبل حل الأزمة، بأن مدريد والرباط في حاجة لبعضهما ويجب إصلاح العلاقات.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليمات مشددة إلى حكومته لإيجاد حل نهائي للمهاجرين غير القانونيين من القاصرين المتواجدين في دول أوروبية.