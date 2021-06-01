الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بيج زي».. من هو آدم الشرقاوي؟ (انفوجراف)

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وآدم الشرقاوي

نجاح كبير حققه الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة، آدم الشرقاوي؛ حيث أحدثت الشخصية التي أداها في مسلسل «لعبة نيوتن» خلال الموسم الرمضاني السابق، ردود فعل إيجابية قوية من قبل الجمهور حتى إنه أصبح مشهورًا باسم تلك الشخصية «بيج زي».

والتقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آدم الشرقاوي، الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي اشتهر بأداء شخصية «بيج زي» في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

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لعبة نيوتن بيج زي آدم الشرقاوي سفير اتكلم عربي

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