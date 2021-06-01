«بيج زي».. من هو آدم الشرقاوي؟ (انفوجراف)

نجاح كبير حققه الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة، آدم الشرقاوي؛ حيث أحدثت الشخصية التي أداها في مسلسل «لعبة نيوتن» خلال الموسم الرمضاني السابق، ردود فعل إيجابية قوية من قبل الجمهور حتى إنه أصبح مشهورًا باسم تلك الشخصية «بيج زي».

والتقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آدم الشرقاوي، الفنان المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي اشتهر بأداء شخصية «بيج زي» في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.