معهد ثربانتس بالقاهرة ينظم عروضا فنية بين الموسيقى والشعر

ينظم معهد ثربانتس بالقاهرة عروضا فنية تمزج بين الموسيقى والشعر في حديقته يوم الأربعاء من كل أسبوع على مدار شهر يونيو المقبل؛ وذلك بحضور عدد من السفراء من إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية.

وستشهد فعالية "أسابيع في الحديقة" مشاركة عدد من الفرق الموسيقية بالإضافة قراءة مقتطفات شعرية مترجمة إلى اللغة العربية لأعمال من إسبانيا والأرجنتين والمكسيك وتشيلي وكوبا وبيرو والدومينيكان وباراجواي وبوليفيا وكولومبيا والبرتغال.

تنطلق الفعالية، بعد غد الأربعاء، بعرض لفرقة "طبلة الست"، وفي الأسبوع التالي سيكون الموعد مع موسيقى إسبانية يقدمهاعازف الجيتار أحمد عبد الرحمن وفرقته، أما الأربعاء الموافق 16 يونيو فسيستمع الجمهور بموسيقى فرقة أندورميدا: منى بوخارديت.

في الأسبوع قبل الأخير من هذه السلسلة المطربة آسيا مدني ستقدم مجموعة من الأغاني الشعبية السودانية الشهيرة، فيما تختتم "أسابيع في الحديقة" يوم 30 يونيو بعرض تقدمه تقى طاهر وفرقتها الموسيقية.

وتبدأ سلسلة "أسابيع في الحديقة" في تمام السادسة والنصف وتستمر حتى التاسعة مساء في حديقة معهد ثربانتس بالقاهرة مع تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أن "أسابيع في الحديقة" هو الاسم الذي كان ميجل دي ثربانتس، مؤلف رائعة "ون كيشوت"، يرغب أن يستخدمه كعنوان لعمل لم ينشره مطلقا، وهو عمل كان يتضمن محادثات وقصص وشعر كل هذا كان يدور في حديقة بزمن انتشر فيه أحد الأوبئة.

انطلاقا من هذه الفكرة، معهد ثربانتس بالقاهرة يقدم هذا النشاط الذي يعد بديلا لنشاط "ليالي رمضان" الذي تم إلغاؤه الشهر الماضي تطبيقا للقرارات الصادرة عن الحكومة المصرية للتصدي لوباء كورونا.

معهد ثربنتس هو الهيئة التى أنشأتها الحكومة الإسبانية عام 1991 للعمل على دعم ونشر اللغة والثقافة الإسبانية وثقافة دول امريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية. ويقع المركز الرئيسى للمعهد بمدريد وضاحية "الكالا دى اينارس" (مدريد)، حيث مولد الكاتب الشهير ميجيل دى ثربانتس.