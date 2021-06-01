الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

هشام توفيق
هشام توفيق

عقد مجلس الإدارة الجديد لشركة غزل المحلة لكرة القدم، اجتماعه الأول يوم الإثنين الموافق 31 مايو 2021، برئاسة  علي العباسي، وعضوية كل من عمر عبدالله، وخالد كرم.

وأوضح خالد كرم المتحدث الرسمي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد حرص على التواصل- عبر الفيديو كونفرانس- مع مجلس الإدارة الجديد،، متمنيًا لهم التوفيق في أعمالهم، ومحددًا مسارات وأسس التطوير المؤسسي لفريق كرة القدم لغزل المحلة.

وأشار إلى أن الاجتماع قد انتهى إلى اتخاذ القرارات التالية :

-   قبول استقالة كل من المهندس حسام عزو ودكتور مجدي الألفى من مجلس إدارة شركة كرة القدم مع تقديم الشكر على ما قدماه للشركة و لفريق كرة القدم عبر سنوات.

-   اختيار علي العباسي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة.

-    الاتفاق على آلية لدخول جماهير غزل المحلة المحبة للفريق التدريبات والمباريات، وذلك على أساس عادل، حيث سيقوم كل مشجع ‏يرغب في حضور المباريات بتسجيل اسمه عن طريق إرسال صورة من الرقم القومي عبر تطبيق "واتس آب - WhatsApp" من خلال رقم خاص سيتم الإعلان عنه قريبا، وسيتم اختيار 25 مشجعا لكل مباراة، على أن يتم إبلاغ من يقع عليه الدور لحضور المباراة بإرسال دعوة له عن طريق WhatsApp. كما تم الاتفاق على أن تكون هناك عقوبة لمن يتجاوز في المدرجات بأعمال معادية للفريق أو للفريق الخصم أو الحكام بعدم دخوله أربع مباريات على الأقل مع اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة في حال تكرار التصرف.

-    الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتوفير عدد من أفراد الأمن أثناء التدريبات والمباريات، وذلك للحفاظ على الأمن والتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الخاصة بدخول المشجعين.

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