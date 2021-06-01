وزيرة الثقافة: عدم فوز عمر خيرت بجائزة الدولة أمر لا يمكن التدخل فيه

هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفائزين بجوائز الدولة وأعضاء لجان الفحص لاختيار الفائزين لإنجاز جوائز الدولة فى ظل ظروف تفشى فيروس كورونا وهو يعتبر تحديا كبيرا.

وأضافت أن جوائز الدولة يتم التصويت عليها وفقا للوائح وقوانين تحكمها، وعدم فوز عمر خيرت هو أمر لا يمكن التدخل فيه، لأن عمر خيرت هو جائزة لمصر كلها، لكن هناك معايير علمية وقوانين تحكم اختيار الفائزين بجوائز الدولة ولا يمكن التدخل فيها.

وأكدت وزيرة الثقافة أن يوم الإعلان عن جوائز الدولة بفروعها المختلفة يأتى فى ظروف استثنائية فى ظل تفشى فيروس كورونا، الأمر الذى استدعى اتخاذ إجراءات احترازية.

وتوجه بالشكر للمجلس الأعلى للثقافة وكل أعضائه للتصويت على جوائز الدولة لعامى ٢٠٢٠/٢٠٢١ فى ظل هذه الظروف، وهو يأتى فى إطار توجهات الدولة للاهتمام بالثقافة والإبداع.

كانت قد أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية- النيل- التفوق- التشجيعية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

في بداية الاجتماع قالت “عبد الدايم” إن لقاء اليوم يأتى في ظل التحديات التى تفرضها جائحة كورونا لاستكمال الرسالة الثقافية الهادفة للتنوير والحرص على التواصل الدائم والمستمر مع رموز مصر ومبدعيها.

وأضافت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد حراكا ثقافيا كبيرا واهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية، ومن بينها تقدير الرموز الإبداعية في كل المناحي، إيماناً بالدور الفاعل الذى تلعبه الثقافة باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للقوى الناعمة فى إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف.

وقال أمين عام الأعلى للثقافة إنه للعام الثاني ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية، ليعود المجلس ليبرهن عما تمثله جوائز الدولة من مكانة فكرية وثقافية متميزة علي مستوي الوطن العربي وليس مصر فحسب وقدم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها ورعايتها المستمرة بهدف تكريم المبدعين في شتى مجالات الفكر والثقافة، كما وجه التحية للجان فحص الجوائز والتي أنهت أعمالها بكفاءة عالية ودون تقصير.