الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«ربطه بالحبال ودهنه عسل».. القصة الكاملة لتعذبب أب لنجله في القليوبية

الطفل محمد
الطفل محمد

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استغاثة لإحدى السيدات بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية لإنقاذ طفلها من يد زوجها، وإنقاذها أيضًا برفقة أولادها من بطشه.

وأظهرت الصورة المتداولة تقيد الزوج لنجله ذات السبع أعوام ويدعي "محمد.د"، من يديه ورجليه من الخلف وهو مستلقٍ على بطنه وتثبيته في قطعة خشبية، ويدهنه بالعسل ووضعه على السطح لتتجمع عليه الحشرات.

وقالت والدة الطفل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني يضرب ضرب شديد ويربط ثم يرميه فوق السطح ويدهن جسمه عسل أسود علشان الحشرات تاكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة ومكان أعيش في أنا وأولادي".

بدورها، تحركت نجدة الطفل، وتوصلت لأم الطفل، وتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة في شبين القناطر للتحرك فورا لفتح تحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث حولها، وإنقاذ الأم برفقة أولادها.

طفل يعذب تستنجد ملابس القليوبية

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