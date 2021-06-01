الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف لجهودهم في مواجهة كورونا

تكريم المتميزين بمرفق
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم، عدداً من العاملين المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف، تقديراً لهم على ما يبذلونه من مجهودات في القطاع الصحي، خاصة بمجال  المساهمة الفاعلة في دفع جهود القطاع الصحي  لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، فضلا عن المساهمة والمشاركة  المتميزة ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات «صقر 76» الذي نفذته المحافظة مؤخراً بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير، مشيداً بالدور البطولى والتضحيات التي يبذلها عناصر المنظومة الصحية بصفة عامة وقطاع الإسعاف بشكل خاص من منطلق واجبهم المهني والوطني.

وأكد أن كافة مكونات المنظومة الصحية يستحقون الإشادة والتكريم، خاصة وأنهم في مقدمة الصفوف ضمن خطة المحافظة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا باعتبارهم جيش مصر الأبيض، لافتا إلى أن التكريم بمثابة رسالة دعم وتحفيز لهم وأننا نعى جيداً حجم وثقل المسئولية الملقاة عليهم خاصة في تلك الفترة، مؤكدا أن المرفق يعتبر ركيزة محورية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة.

وتم تكريم 6 من القيادات والعاملين بالمرفق وهم الدكتور أشرف يعقوب مدير الفرع، أحمد على مشرف إسعاف محافظة بني سويف، ممدوح سيد مشرف غرفة العمليات بالمرفق محمود محمد إسماعيل، مشرف قطاع إسعاف بني سويف، ياسر عبد الله عويس «مسعف» أيمن فهيم معوض «سائق»، والذين عبروا عن تقديرهم للمحافظ محمد هاني غنيم لهذه اللفتة الطبية، مشيدين بالدعم النوعي الذي تقدمه المحافظة لفرع الهيئة ولجميع العاملين بها.

وكرم المحافظ مدير المركز التكنولوجي لمدينة بني سويف، شيماء سعيد، لحصولها على المركز الأول في دروة إعداد المدربين “T.O.T” وعقدت مؤخراً بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة ضمن البرنامج التدريبي للعام 2020/2021.

تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف

تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
تكريم المتميزين بمرفق إسعاف بني سويف
بني سويف محافظة محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم القطاع الصحي المنظومة الصحية غرفة العمليات

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