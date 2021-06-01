مايا مرسي: حملة التوعية بأهمية لقاح كورونا تواصلت مع مليون سيدة

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنه منذ إطلاق المجلس مبادرته التوعوية الكبرى التى استهدفت توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، في 17 مايو 2021 وحتى الان تم التواصل مع ما يقرب من مليون فرد (سيدات ورجال) ، من خلال حملة طرق الابواب التى اطلقها المجلس في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح ، ومن خلال الاستفسارات التى تلقاها الخط المختصر ١٥١١٥، وفروع المجلس بالمحافظات.



وأوضحت رئيسة المجلس أنه من خلال الخط المختصر لمكتب الشكاوى 15115 تم تسجيل بيانات اكثر من ٢٠٠٠ سيدة على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وقد أبدى ما يزيد على41 ألف سيدة و500 رجل ممن تم استهدافهم في حملات طرق الأبواب رغبتهم لمساعدتهم في التسجيل على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية ، وحصلت أكثر من ٣٠٠٠ سيدة على اللقاح بالفعل بمحافظات (الجيزة، المنيا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الدقهلية، بني سويف، القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية).

وتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على التعاون الجاد والمثمر بين المجلس والوزارة خلال الفترة السابقة التى شهدت إطلاق المجلس مبادرته التوعوية الكبرى التى استهدفت توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن، الى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة.

يذكر أن المجلس القومي للمراة أطلق هذه المبادرة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع، ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع حملة إعلامية توعوية تتضمن عدداً من التنويهات يتم بثها عبر المحطات الإذاعية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا.

