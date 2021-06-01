خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

كشف مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، عن آخر تطورات مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال مات ماكان، رئيس المركز الإعلامي لنادي ليفربول الإنجليزي، في تصريحات خاصة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اللحظة بخصوص مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، اليوم الثلاثاء، قائمة الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا وديًا، على أن يعلن القائمة النهائية والمشاركة في الأولمبياد يوم 30 يونيو.