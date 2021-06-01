الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

جريدة الدستور

كشف مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، عن آخر تطورات مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال مات ماكان، رئيس المركز الإعلامي لنادي ليفربول الإنجليزي، في تصريحات خاصة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اللحظة بخصوص مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020. 

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، اليوم الثلاثاء، قائمة الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا وديًا، على أن يعلن القائمة النهائية والمشاركة في الأولمبياد يوم 30 يونيو.

 

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