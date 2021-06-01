الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تعلن الضوابط الجديدة لعمل الملاهي الليلية والمولات

عبد الفتاح العاصى
عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والاثار

أرسل عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشات الفندقية والأنشطة السياحة، اليوم، خطابا إلى غرفة المنشآت السياحية لعرض ضوابط عمل المنشآت السياحية فى ضوء القرارات الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث نصت الضوابط على أن تعمل المنشآت السياحية من مطاعم وكافيهات سياحية طبقا للمواعيد الصيفية حتى الساعة الواحدة صباحا، أما المنشآت المتواجدة داخل المولات التجارية فتلتزم بقرار وزير التنمية المحلية الخاص بمواعيد غلق المولات التجارية.

وجاء في الضوابط، التى حصل «الدستور» على نسخة منها، ضرورة التزام المنشآت السياحية بتنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية واستخدام المطهرات المعتمدة من وزارة الصحة، وحال مخالفة الإجراءات ستتعرض المنشأة إلى الجزاء طبقا لقرار مجلس الوزراء، كما يستمر العمل بتطبيق نفس النسبة المقررة للتشغيل، وهى 50% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع حظر تقديم الشيشة نهائيا.

ونصت الضوابط على استمرار غلق الملاهى الليلية ومسارح المنوعات "الديسكوهات"، كما تم السماح بتقديم الفقرات الفنية التى صدر لها تصاريح من وزارة السياحة والآثار بشرط الالتزام بضوابط التشغيل، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاة المنشأة المخالفة.

كما جاء بالضوابط أنه ستتم معاقبة المسئول عن المنشأة بالحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه فى حالة مخالفة الضوابط والاجراءات الاحترازية أو أى قرارات لرئيس مجلس الوزراء أو وزير السياحة والآثار، كما تغلق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجب تنفيذها للتشغيل  لمدة أسبوعين، وفى حالة التكرار ستتم مضاعفة العقوبة، كما سيستمر العمل فى تلقى العاملين بالقطاع السياحى اللقاح المضاد لفيروس حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

ضوابط عمل المنشات السياحية

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سياحة مصر مجلس الوزراء المنشآت السياحية مواعيد

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