الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ولى عهد الكويت يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية (صور)

ولي عهد الكويت
ولي عهد الكويت

غادر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، دولة الكويت، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية للمملكة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ورافق ولي عهد الكويت، وفد رسمي يضم كلًا من وزير النفط، ووزير التعليم العالي محمد عبداللطيف الفارس، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، والمستشار بديوان ولي العهد ضاري عبدالله العثمان، وعددًا من كبار المسئولين الكويتيين.

وتأتي زيارة ولي العهد الكويتي إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك ترسيخًا لعمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين.

وعن هذه الزيارة، قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، إنها "تاريخية ومهمة كونها أول زيارة لسموه منذ التزكية السامية لسموه وليًا للعهد".

وأضاف الشيخ علي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بمناسبة الزيارة، أن اختيار ولي العهد الكويتي، للمملكة العربية السعودية كأول دولة يزورها منذ توليه مهام منصبه، يؤكد المكانة الكبيرة والمهمة للسعودية، وما تمثله من أهمية لدولة الكويت، مشددًا على أن ذلك يترجم العلاقة الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأفاد بأن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين على مر العصور وتميزها بالنهج الثابت على التعاون والتكامل في كل المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد الكويتي، العديد من القيادات السعودية؛ لبحث العلاقات المميزة بين البلدين وسبل تطويرها، إذ تعد هذه الزيارة الأولى التي يجريها ولي العهد الكويتي إلى المملكة العربية السعودية منذ توليه مهام منصبه العام الماضي.

وترتبط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بعلاقات أخوية خاصة، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي تتميز بعمقها التاريخي والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين.

ولي عهد الكويت

ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية
ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية
ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية.jpg1
ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية.jpg1
ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية.jpg2
ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية.jpg2
ولي عهد الكويت غادر السعودية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح زيارة رسمية

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