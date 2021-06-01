الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على مسئول كبير بشركة مياه الشرب في الغربية

القبض على مسؤول كبير
القبض على مسؤول كبير

نجحت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، مساء اليوم، في القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وكشف مصدر أمني مسئول عن أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الثلاثاء، أثناء تواجده داخل مقر عمله، بسبب مخالفات مالية حيث تم اقتياده للتحقيق.

ويشغل المهندس «عادل.ع.» منصب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، كما تم انتخابه مؤخرًا نقيبًا للمهندسين في المحافظة.

كان ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد قرر تجديد الثقة برئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالغربية، العضو المنتدب للشركة، للاستمرار في منصبه لمدة عام آخر، وذلك منذ عدة أسابيع.

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