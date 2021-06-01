انتهاء الدورة التدريبيهة 1 حول «تمكين المجتمع المدني لتعزيز التنوع»

اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية " تمكين المجتمع المدني لتعزيز التنوع وقبول الآخر" والتي دارت علي مدار يومي الاحد والاثنين الموافق ٣٠ و٣١ مايو، وقدت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، وشارك فيها عدد من أعضاء الجمعيات الأهلية.

وافتتح فعاليات الدورة التدريبية عصام شيحه رئيس المنظمة ، مؤكدا على أهمية التسامح وقبول الآخر ونبذ كل مظاهر العنف والتطرف، ومعرفه آليات تنميه ثقافه التسامح والتعدديه ضمن قيم الديمقراطيه في المجتمع.

وأشار شيحة، إلي أن التسامح يساهم في تماسك المجتمع حيث يبني علي احترام الآخر والسماح للآخرين ونبذ التعصب بين الجميع ونشر المحبه وتقبل الغير أيا كان لغته أو دينه، وذكر عدد من الاتفاقيات الدوليه التي تشكل ثقافه كامله متمحوره حول مفهوم التسامح.

كما ألقي هاني عبد الملاك مدير البرامج لمؤسسه فريدريش نومان كلمته، مؤكدا على ضروره تقبل الآخر وعلى أهميه دور المؤسسات الدينية والثقافية لمواجهة الأفكار المتطرفه ونشر التسامح.

وقام طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمه والسيد ابراهيم المحامي بتدريب الحضور علي مدار يومي تناول كل يوم ثلاثه جلسات مختلفه ومتنوعه لتشمل الموضوع من جميع جوانبه.

ودارت جلسات اليوم الأول علي نشر مفاهيم التسامح وقبول الآخر ونبذ مظاهر العنف والتطرف، وآليات تنمية ثقافة التسامح والتعددية ضمن قيم الديمقراطيه في المجتمع، والتسامح في الخطاب الفكري والتصدي للأفكار المتطرفة.



وتضمنت جلسات اليوم الثاني، الأسس التشريعية والمواثيق الدولية: التنوع وقبول الآخر وسيادة القانون، و- دور المؤسسات في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر التسامح، واليات ودور المجتمع المدني لنشر مبدأ التسامح وقبول الآخر ومواجهة الافكار المتطرفة، وكان التدريب علي أساس مشاركة المتدربين من خلال ورش العمل وكذلك الحوار مع المتدربين، وفي نهايه اليوم الثاني تم عمل ورشه عمل لتصمم خطه عمل لمؤسسه مجتمع مدني لتعزيز قيم التسامح ومحاربه العنف.

وقد اختتم التدريب بتوزيع الشهادات علي المشاركين في الدورة.

تدريب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

تدريب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

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