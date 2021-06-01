الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درة تعلن انتهاء تصوير فيلمها الجديد «الكاهن»

درة
درة

أعلنت الفنانة درة، انتهاء تصوير أحداث فيلم "الكاهن"، وذلك عبر صفحتها بموقع فيس بوك .

ونشرت درة عدة صور من كواليس آخر يوم تصوير وعلقت عليها قائلة: "‎انتهينا الحمد لله من تصوير كل ما يتعلق بفيلم الكاهن مع هؤلاء الأساتذة الكبار في الفيلم الجديد الكاهن الذي تشاهدونه قريبا في قاعات العرض" .

تدور أحداث العمل حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

شاركت درة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بين السماء والأرض” هو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

مسلسل «بين السما والأرض» وهو بطولة هاني سلامة ، درة ، يسرا اللوزي ، سوسن بدر ، نجلاء بدر نورهان ، ندى موسى ، أحمد بدير ، منى عبد الغني. محمود الليثي ، أحمد السلقاوي ، مصطفى درويش ، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ ، والقصة مبنية على قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ ، إخراج مندو العدل .

ونشر هاني سعد زوج درة صورة من حفل زفافه عليها مؤخرًا وعلق عليها: "عندما يحين لروحين أن يلتقيا، فإن التوقيت والظروف كلها غير قادرين على تغيير الأمر،  فيصبحان فجأة مغناطيسًا لبعضهم البعض وعلى الرغم من جهودهم لمحاربته، يتلاعب الكون بطريقة ما بكل شيء لصالحهمها. وفي تلك اللحظة ، عندما يستسلموا أخيراً ، يولد حب جديد". لترد النجمة التونسية على كلام زوجها بقلب.

محمود حميدة درة نجيب محفوظ يسرا اللوزي نجلاء بدر والى سوسن بدر إياد نصار منى عبد الغني ندى موسى محمد ممدوح

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