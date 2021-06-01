مجلس السيادة يبحث مع رئيس جنوب السودان نتائج المفاوضات مع الحركة الشعبية

التقى رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، بالقصر الرئاسي في جوبا، اليوم الثلاثاء، عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي السوداني التفاوضي ، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ؛ بحضور رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بجانب عملية التفاوض التي تجري حالياً بجوبا بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، في تصريح صحفي، إنه قدم تنويراً للرئيس سلفاكير ميارديت حول مجريات عملية التفاوض بجوبا مع الحركة الشعبية وجهود الوساطة التي تمت في هذا الصدد.

وجدد كباشي جاهزية الوفد لبدء التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو غدٍ الأربعاء وفقاً للبرنامج المعلن من قبل الوساطة الجنوبية.

وأضاف " أكدنا للرئيس سلفاكير أننا بذات الإرادة عازمون علي الوصول بهذا الملف التفاوضي مع الحلو إلى نهاياته بما يؤدي إلى سلام عادل وشامل يرضي كل الأطراف " ، واصفاً الورقة التي تقدمت بها الحركة بأنها جيدة وتؤسس لنقاش جاد بهدف الوصول إلى السلام.

وأوضح رئيس الوفد الحكومي أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين فيما يتصل بالتعاون الثنائي بينهما .

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من جانبه أوضح رئيس فريق الوساطة المستشار توت قلواك؛ أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وقضايا الحدود، مشيرا إلى أنه تم تقديم تقرير متكامل للرئيس سلفاكير حول مراحل عملية التفاوض الجارية بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو .

وقال المستشار توت قلواك إن الرئيس سلفاكير أكد خلال اللقاء إلتزامه بالتعاون مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب و تحقيق أمن وإستقرار الدولتين.