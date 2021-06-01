الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون»: إدارة بايدن تريد الاستثمار في الجيش اللبناني لمواجهة «داعش»

بايدن
بايدن

قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي دانا سترول، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تريد الاستثمار في الجيش اللبناني لمواجهة تحديات الإرهاب على الحدود، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت دانا سترول: "قلقون من نشاط حزب الله الإرهابي داخل لبنان، وسنزود البحرية اللبنانية بدعم عسكري للوقوف في وجه التحديات"، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بداية مايو الماضي، عن فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ«حزب الله» اللبناني.

وحسبما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت يوسف أكار، إبراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، حسن شحادة عثمان، وحيد محمود سبيتي، أحمد محمد يزبك.. ويؤدي إدراج الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.

الدفاع الأمريكية لبنان الجيش اللبنانى إرهاب حزب الله داعش

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