الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: نحن لا نبني أوهاماً على نتائج قمة بين بوتين وبايدن المقبلة

لافروف
لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده "لا تبني أوهاما بشأن حدوث اختراقات والخروج بقرارات تاريخية عقب القمة المقبلة بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير بوتين وجو بايدن في 16 يونيو المقبل في جنيف".


وقال الوزير الروسي -اليوم الثلاثاء عقب مباحثات مجلس وزراء خارجية مجموعة "بريكس": "نحن لا نبني الأوهام ولا نحاول خلق انطباع بأنه ستكون هناك بعض الاختراقات والقرارات التاريخية المصيرية بعد هذه القمة".
 

وأضاف: "أن مجرد الحديث بين القوتين النوويتين الرائدتين على مستوى الرئيسين الروسي والأمريكي مهم في حد ذاته ويجب دعم هذا الاتجاه".
 

وتابع لافروف: "أن الرئيسين سيتبادلان وجهات النظر خلال لقائهما في جنيف حول التهديدات، التي يراها كل طرف حول بلاده وفي الساحة العالمية بشكل عام".

 

وكان  الكرملين، قد أعلن أن الرئيسين الروسي والأمريكي سيلتقيان في العاصمة السويسرية جنيف يوم 16 يونيو الجاري.

وكان الكرملين، قد خفض مؤخرا، سقف التوقعات بشأن اجتماع بوتين مع بايدن.

وقال بايدن، في خطاب عشية الأحد، "يوم الذكرى"، وهو عطلة رسمية تكريماً للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة، "سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق".

فلاديمير بوتين بايدن نووي وزير الخارجية سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي بوتين وبايدن

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