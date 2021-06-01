تأكيدًا لـ«الدستور».. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب بدورته 52

اجتمعت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 لسنة 2021 المقرر إقامته في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، كما انفردت «الدستور» أمس الاثنين (للمزيد).

وانتهى الاجتماع إلى إقرار الترتيبات والإجراءات، الخاصة بالمعرض، وهى :

ـ العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة، والذين تقدموا بطلبات الاشتراك في المواعيد التي أقرّتها اللجنة سلفًا.

ـ تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التي تضعها إدارة المعرض.

ـ إقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور.

ـ التزام منظمي المعرض والناشرين والجمهور بالإجراءات الاحترازية كافة والمنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم (2701 لسنة 2020).

ـ اعتماد عقوبات تصاعدية على المخالفين للإجراءات من المنظمين أو الناشرين أو الجمهور، وفقا لقرارات رئيس الوزراء ووفقا لقرارات إدارة المعرض المعتمدة من اللجنة العليا، والتي سيتم إعلانها قبل انعقاد الدورة.

ـ دعوة اللجنة الثقافية العليا لاجتماع يوم الخميس الموافق 3/ 6 للوقوف على جدول الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض وطرق إقامتها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على أن تعاود اللجنة اجتماعها في وقتٍ لاحق لإقرار الترتيبات النهائية الخاصة بحجز التذاكر وخرائط نقل الجمهور والتواصل مع الجهات المعنية لتنسيق تفاصيل دورة المعرض كافة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمعرض اجتمعت في مارس الماضي، وقررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارها على على الكاتب عبدالتواب يوسف.

ورأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبدالصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

وكانت «الدستور» قد نشرت ماسبق، في ظل أزمات معارض الكتب في العالم (للمزيد).

وتقام الدورة الحالية للمعرض، دون أن يكون هناك دولة ضيف شرف، حيث أن دولة «اليونان» التي سبق وتم اختيارها كدولة ضيف شرف في الدورة الحالية اعتذرت لأسباب خاصة بفيروس كورونا في دولتهم.

اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة

اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة

اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة