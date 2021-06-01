الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«منظور»: مخصصات الاستثمارات بخطة 20/21 تجذب شرائح جديدة من شركاء التنمية

النائب محمد منظور
النائب محمد منظور

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن رصد الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حجم استثمارات يبلغ قدرها 1.2 تريليون جنيه للاستثمارات الكلية بخطة 2021/2022، سينعكس إيجابيًا في دفع عجلة النمو الاقتصاد المصري، بإتاحة فرص تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار وتجذب شرائح جديدة من المُستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للعمل فى مصر.

 

وأضاف منظور، في بيان، أن الدولة بكافة مؤسساتها في السنوات الأخيرة الماضية بذلت جهود لا يمكن إغفالها من أجل خلق بيئة مناسبة للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى إزالة العقبات أمام المُستثمرين وكذلك تقديم التيسيرات والتسهيلات لهم وهو الأمر الذي جعل مصر وجهة جاذبة للعديد من الاستثمارات في القارة الإفريقية، مُؤكدًا أن زيادة حجم الاستثمارات المُوجهة للقطاعات التنموية تستهدف في المقام الأول الارتقاء بالخدمات العامة وتحسين جودة حياة المواطنين على النحو الذى يعكس جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠".

 

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المصريين بمختلف محافظات الجمهورية سوف يشعرون بنتائج وثمار تلك المشروعات الاستثمارية التي سيتم تنفيذها، مُشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة سابقًا سيكون لها أثر إيجابي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ خصوصًا أنها تشمل إصلاحات هيكلية في كثير من القطاعات؛ مثل الصناعة والتعليم والصحة والاستثمار.

 

وكان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ محافظات الجمهورية نائب رئيس حزب مستقبل وطن محمد منظور رؤية مصر ٢٠٣٠ النائب محمد منظور

الأكثر قراءة

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

«الأحوال المدنية» تدشن موقعًا إلكترونيًا لخدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

الرئيس السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

حقيقة هروب «كارتيرون» من الزمالك للمرة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009