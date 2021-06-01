الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأغذية العالمى»: سكان إقليم تيجراى الإثيوبى بحاجة لمساعدة

تيجراي
تيجراي

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، عن أن معظم سكان إقليم (تيجراي) في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدة غذائية عاجلة، مناشدًا المانحين الدوليين تقديم 200 مليون دولار لتمويل برامجه الإنسانية في هذا الإقليم.
وأضاف البرنامج في بيان: إنه تمكن من توصيل مساعدات غذائية طارئة إلى مليون محتاج في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من إقليم (تيجراي).


وذكر البيان: أنه قدم مساعدات غذائية طارئة إلى 1.05 مليون شخص منذ بدء عملياته في مارس إذ تمكن من توزيع أغذية طارئة على 168 ألف شخص، بالإضافة الى ألف شخص منذ أبريل بعد التمكن من الوصول إلى جميع المناطق الثلاث عشرة شمال وغرب البلاد و33 ألفًا في المنطقة الشرقية.


وتابع: أن البرنامج المسئول عن تقديم المساعدة الطارئة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية "سوف يوسع نطاق العمليات للوصول إلى 2.1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية". مشيرًا إلى تقديم 40 ألف طن من الغذاء إلى الحكومة والوكالات الشريكة، كما نقل 22 ألف طن إلى اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث داخل المنطقة.

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