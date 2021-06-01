الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان شرم الشيخ السينمائي يضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ السينمائي

زار وفد من مهرجان شرم الشيخ السينمائي، مدينة شرم الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة المقرر إقامتها في الفترة من ٢٥ يونيو إلى ١ يوليو المقبل، حيث بحث الوفد الذي يتشكل من الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان، وعلي القليوبي مدير عام مؤسسة نون للثقافة والفنون وعضو مجلس الأمناء كافة التفاصيل الخاصة بالمهرجان مع رئيس مجلس المدينة اللواء محمود السوليه، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء.

وقال الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي إنه تم الاتفاق على التفاصيل المختلفة لإقامة الدورة، بالإضافة إلى ذلك رحبت قيادات المحافظة بالمهرجان وتعهدت بتقديم كافة السبل وتوفير برنامج ترفيهي جديد لضيوف المهرجان مختلف عن الدورات السابقة وتذليل كل العقبات أمام الدورة التي تتولى رئاستها الشرفية الفنانة إلهام شاهين.

كما أعلن زايدة عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة من تصميم د.عصام المالح الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مشيرا إلى أن البوستر معبر عن حالة مختلفة تمثل ميلاد دورة جديدة من عمر هذا المهرجان، مع وجود ألوان مبهجة تعبر عن الانفراجة التي تعيشها السينما بعد أزمة كورونا.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ السينمائي أو مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية والآسيوية، هو مهرجان سينمائي ينظم في مدينة شرم الشيخ في مصر ، يتم تنظيم المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة والشباب ومحافظة جنوب سيناء مؤسسة «نون للثقافة والفنون» المنظمة لمهرجان. , والسيد جمال زايدة هو رئيس المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ السينمائي يهدف إلى تعزيز الوعي السينمائي والتعريف بالأعمال السينمائية، والسمعية والبصرية المتميزة، من خلال عرض ما يقرب من 60 فيلمًا عالميا وعربيًا وإتاحة الفرصة أمام العاملين في الحقل السينمائي بالعالم العربي والأوروبي إلى اقامة حوار بين السينما العربية والأوروبية بهدف تبادل الخبرات وفتح أسواق للأفلام الأوروبية والأمريكية في البلاد العربية وللأفلام العربية في أوروبا.

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