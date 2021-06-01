تحقيقات الاعتداء على رئيس حي عين شمس: المتهم مقاول خالف قرارات البناء

وينتظر الإحالة للنيابة العسكرية

كشفت جهات التحقيق في واقعة التعدي علي رئيس حي عين شمس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، أن المتهم الرئيسي في الواقعة يعمل مقاول، خالف قرارات منع البناء خلال الفترة الماضية، ويحق لجهات التحقيق احالته للنيابة العسكرية.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم والذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشؤم أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي مما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة، لافتا إلى أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (رئيس أحد الأحياء بالقاهرة) بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي" .. فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين.. أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

وكشفت جهات التحقيق، أنه تم إلقاء القبض على جميع المتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ليصبح عدد المقبوض عليهم 5 متهمين، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

وفجرت تحقيقات نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، مفاجأة في واقعة الاعتداء على رئيس الحي، حيث تبين أن المتهم الرئيسي من عائلة الميرغني المتورطين في واقعة فيديو الكفن بدائرة قسم شرطة عين شمس.