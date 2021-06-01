المنظمة الدولية للهجرة توقع مذكرة تفاهم مع كلية الاقتصاد لإنشاء وحدة دراسات

وقعت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، مذكرة تفاهم مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لإنشاء وحدة لدراسات الهجرة، تهدف إلى إنشاء منصة لتعزيز التواصل بين خبراء الهجرة ولزيادة المعرفة والتحليلات والبيانات المتعلقة بكل جوانب الهجرة.

وأوضحت بعثة منظمة الهجرة في بيان اليوم، أن المذكرة تأتي بالتوازي مع مجهودات مصر في تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك متابعة مصر للمنتدى الدولي لإحصاءات الهجرة والتي تم انعقاده فى القاهرة فى شهر يناير 2020.

وذكر البيان أن دمج دراسات الهجرة في مراكز البحوث والبرامج التعليمية للمؤسسات العلمية أمر مهم لتعزيز فهم الفاعلين الرئيسيين لجوانب الهجرة المتعددة ولتطوير القدرات البحثية للخبراء الأكاديميين بخصوص التطورات الرئيسية في مجال الهجرة. وأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية أبرز الحاجة الى الوصول إلىى تعريفات وبيانات محدثة، وموثوقة، وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي، حول اتجاهات الهجرة وتدفقاتها وسياساتها ومساهمتها في التنمية.

ولفت البيان إلى أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مركز مرموق ومتميز في مجالات التعليم والبحث العلمي، لذلك فإن إنشاء وحدة بحوث الهجرة داخل الكلية يعد فرصة ممتازة لخلق بيئة تعليمية وعملية تعمل على تعزيز وزيادة إنتاج بحوث الهجرة في مصر بطريقة منسقة. وسوف يتم ذلك من خلال تنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل التثقيفية للتعرف على موضوعات الهجرة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصرى.

ونقل البيان عن عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور محمود السعيد، قوله "إن إنشاء هذه الوحدة يُعد اضافة للمراكز والبرامج التى تتبناها الكلية".

كما أكدت الدكتورة عادلة رجب، أستاذة الاقتصاد ومديرة المركز "بأن الوحدة ستقوم بدور هام لبناء القدرات الوطنية، وهذا الأمر سيساهم على المدى الطويل فى وضع سياسات أكثر شمولية للهجرة تقوم على الأدلة والبيانات والفهم العميق للهجرة بأنواعها وكيفية إداراتها".

وهنأ رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر ، لوران دي بويك ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على دعمها الأكاديمي والعملي للحكومة المصرية للتى تعمل بجهد كبير على تعزيز حوكمة الهجرة ، اوهو أمر مشهود له في في مصر وخارجها. وجدد سعادته برؤية انخراط العالم الأكاديمي مع ممارسي سياسات الهجرة لتحسين صياغة البرامج والسياسات التي تفيد المهاجرين والمجتمعات على حد سواء.

وسيتم دعم وحدة دراسات الهجرة من خلال إنشاء مكتبة إلكترونية من مصادر المنظمة الدولية للهجرة عبر الإنترنت و التى سوف تشمل العديد من المصادر العلمية الخاصة بالهجرة. يدعم إنشاء وحدة بحوث الهجرة الهدف 10من أهداف التنمية المستدامة وخاصة المقصد 10.7، الخاص بتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والمسؤولة وتنقل البشر، بالإضافة إلى الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتعزيز الشراكات من أجل تحقيق الأهداف.