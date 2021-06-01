وزيرة التعاون الدولي توجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للوالدين

بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على إحياء هذه المناسبة، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت المشاط تغريدة قالت فيها: "تعلمت من أمي وأبي أن المحرك الرئيسي نحو عالم أفضل هما التعاطف والرحمة. سواءً كانا قريبين أم بعيدين فإن آباءنا هما أساس الحب غير المشروط والسعادة والإيمان. حفظ الله آباءنا وعائلاتنا هم دائمًا في قلوبنا. احتفل بوالديك وكن معهم في اليوم العالمي للوالدين ".

الجدير بالذكر ان العالم يحتفل في الأول من شهر يونيو كل عام باليوم العالمي للوالدين، وذلك وفقًا لما اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وفي سياق منفصل استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد Bank KEXIM والتي تزور مصر خلال الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو الجاري، للتفاوض حول تمويل عدد من المشروعات التنموية لاسيما في قطاع النقل؛ وضمت البعثة ممثلون وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، وصندوق التعاون الاقتصادي للتنمية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المختلفة، لتوفير التمويلات التنموية في إطار أولويات الدولة.

وتستهدف زيارة بعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد الاجتماع مع عدد من الجهات الوطنية، للتفاوض حول عدد من المشروعات من بينها مشروع تحديث نظم إشارات السكك الحديدية الأقصر أسوان، فضلا عن بحث تمويل عدد من المشروعات المستقبلية وفقًا لأولويات واحتياجات الحكومة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات تفاوض حول الشراكات والمشروعات المستهدف الاتفاق عليها في إطار التعاون الاستراتيجي للخمس سنوات المقبلة، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك مع دولة كوريا الجنوبية وانعكاسه على دعم الجهود التنموية في مصر، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030.