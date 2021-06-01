الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي توجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للوالدين

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على إحياء هذه المناسبة، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

ونشرت المشاط تغريدة قالت فيها: "تعلمت من أمي وأبي أن المحرك الرئيسي نحو عالم أفضل هما التعاطف والرحمة. سواءً كانا قريبين أم بعيدين فإن آباءنا هما أساس الحب غير المشروط والسعادة والإيمان. حفظ الله آباءنا وعائلاتنا هم دائمًا في قلوبنا. احتفل بوالديك وكن معهم في اليوم العالمي للوالدين ".

 

الجدير بالذكر ان العالم يحتفل في الأول من شهر يونيو كل عام باليوم العالمي للوالدين، وذلك وفقًا لما اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

 

وفي سياق منفصل استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد Bank KEXIM والتي تزور مصر خلال الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو الجاري، للتفاوض حول تمويل عدد من المشروعات التنموية لاسيما في قطاع النقل؛ وضمت البعثة ممثلون وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، وصندوق التعاون الاقتصادي للتنمية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

 

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المختلفة، لتوفير التمويلات التنموية في إطار أولويات الدولة.

 

وتستهدف زيارة بعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد الاجتماع مع عدد من الجهات الوطنية، للتفاوض حول عدد من المشروعات من بينها مشروع تحديث نظم إشارات السكك الحديدية الأقصر أسوان، فضلا عن بحث تمويل عدد من المشروعات المستقبلية وفقًا لأولويات واحتياجات الحكومة.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات تفاوض حول الشراكات والمشروعات المستهدف الاتفاق عليها في إطار التعاون الاستراتيجي للخمس سنوات المقبلة، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك مع دولة كوريا الجنوبية وانعكاسه على دعم الجهود التنموية في مصر، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030.

Screenshot_20210601_165507
Screenshot_20210601_165507
وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اليوم العالمي للوالدين الاحتفال باليوم العالمي للوالدين الامم المتحدة

الأكثر قراءة

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

«الأحوال المدنية» تدشن موقعًا إلكترونيًا لخدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

الرئيس السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

حقيقة هروب «كارتيرون» من الزمالك للمرة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009