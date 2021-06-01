الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الداودي يعقد اجتماعًا موسعًا  لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية بكلاحين قفط و«هو» بنجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ وتامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة قنا، ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ووكلاء وزارة الكهرباء والموارد المائية والري ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام  بمنطقة "هوّ "الصناعية بمدينة نجع حمادى وهو أحد 13 مجمع صناعى وجه بإنشائهما  الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة وهو أكبر المجمعات الـ13 على مستوى الجمهورية حيث يقع على مساحة 300 ألف متر مربع، ويشمل 28 هنجر تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح ما بين 144 و450 م٢ بتكلفة مالية تتخطى 700 مليون جنيه ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة ونحو 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة، كما يشمل المجمع جميع المرافق الأساسية من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع ومبنى إدارى ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد. 


واطلع محافظ قنا على الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية، مؤكدًا أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين، موجهًا بضرورة التنسيق فيما بين الشركات التي تتولى تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية ومسؤولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة، مشددًا على الشركة المنفذة  للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين؛ حرصًا على سلامتهم.

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