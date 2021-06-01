الأربعاء 02 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«اتقابلنا في فيلم رعب».. لماذا تتصدر منه عرفة تريند جوجل؟

منه عرفة وخطيبها
منه عرفة وخطيبها

تصدر اسم الفنانة منة عرفة محركات بحث "جوجل" بعدما أعلنت تفاصيل خِطْبتها على محمود المهدي خلال الساعات الأخيرة، وقالت منة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن سعادتها اكتملت بتعليقات ورسائل التهنئة التي غمرها بها الجمهور.

بداية التعارف

روت منه عرفة مقابلتها لخطيبها محمود المهدي: "قابلت خطيبي أثناء تصوير فيلم رعب اسمه 666، حيث يشاركني البطولة بجانب مشاركته في إنتاج الفيلم وبدأنا التصوير قبل عامين ونصف، وخلال تلك الفترة كان التصوير يتعطل ويتم استئنافه كل فترة، فتطورت علاقتنا في آخر فترات التصوير، وليس لدى رغبة في الكشف عن المدة الزمنية التي بدأت فيها علاقتنا تتخذ منحى رومانسيًا بالتحديد".

وتابعت منة أن فيلم 666 يوثق لمشاهد رومانسية تجمعها بخطيبها قبل ارتباطهما، ومشاهد أخرى بعد ارتباطهما، وستكون قصة الحب به واقعية.

غلق التعليقات

أوضحت منة أنها حينما أعلنت خبر خطبتها كانت تتوقع أن تجد تعليقات التهنئة، لكن بعض الأشخاص اهتموا بمعرفة هوية العريس والحديث عن ذلك بشكل مزعج، وهو ما دفعها لغلق التعليقات.

المهدي عريسًا 

يستعد محمود المهدي لطرح أول أعماله السينمائية قريبًا، وهو فيلم 666 وهو عمل ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

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