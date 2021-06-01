الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في اليوم العالمي للحليب.. تعرف على بدائل اللبن البقري وفوائده

اليوم العالمي للحليب
اليوم العالمي للحليب

ربما لا يبدو الحليب في السوبر ماركت كما كان عليه قبل 10 سنوات، كما لا يزال حليب البقر خيارًا شائعًا للكثيرين، لكن توجد العديد من البدائل، ومع حلول يوم الحليب العالمي، يجب أن تعرف الفوائد والعيوب الذي يحتوى عليها كل صنف، والبدائل الصحية للألبان.

في يوم الصحة العالمي يقدم موقع «ذا ناشونال» بدائل الألبان:

حليب بقر

عنصر أساسي في العديد من المنازل، غني بالدهون والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وهو أمر جيد لتنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه، بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما مفيدان لصحة العظام".

كما أنه سيء للذين يعانون من القولون وعدوى الملوية البوابية، وتم انتقاده أيضًا على مر السنين لإضافته الهرمونات والمضادات الحيوية.

حليب الجمل

الحصول على حليب الإبل أسهل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منه في أجزاء أخرى من العالم، فهو يحتوي على نسبة أقل من الدهون والسكر واللاكتوز من حليب البقر. 

حليب الصويا

حليب الصويا هو أحد بدائل الألبان الأكثر انتشارًا وشعبية، حيث يتم تصنيعه عن طريق طحن حبوب الصويا المنقوعة (من البقوليات الأصلية في شرق آسيا) ، وتصفية الخليط وتدعيمه بالكالسيوم والفيتامينات والمواد المضافة.

حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز على سعرات حرارية منخفضة ومحتوى منخفض من البروتين، وتزداد شعبية هذا النوع من الحليب تدريجيًا بسبب نكهة الجوز، يتكون حليب اللوز من طحن اللوز المنقوع والماء المصفى وهي عملية بسيطة للغاية.

حليب الشوفان

يُصنع حليب الشوفان من خلال نقع الشوفان المقطوع بالفولاذ أو الحبوب الكاملة، ثم الخلط ثم التصفية ، وأصبح شائعًا لأنه عادة ما يكون أكثر سمكًا من الكثير من الأصناف النباتية.

يحتوي حليب الشوفان على بيتا جلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان قد توفر فوائد صحية للقلب، ومدعم  بالكالسيوم وفيتامين د وفيتامين أ.

حليب البازلاء

حليب البازلاء مصنوع من البازلاء الصفراء، ويتم الإعلان عن حليب البازلاء على نطاق واسع لفوائده العديدة، حيث يحتوي بشكل طبيعي على قدر من البروتين مثل حليب الأبقار، وهو خالي من اللاكتوز بل ويحتوي على بوتاسيوم أكثر من حليب البقر.

الحليب حليب الصويا حليب البازلاء حليب الشوفان الحليب البقري اليوم العالمي للحليب

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