كوريا الشمالية تستحدث منصب «الأمين الأول» لحزب العمال الحاكم

استحدثت كوريا الشمالية منصب "الأمين الأول" لحزب العمال الحاكم ليكون في المركز الثاني بعد الزعيم "كيم جونغ-أون"، ومن المتوقع أن يتولى أحد المساعدين المقربين من "كيم" المنصب الجديد.

وبحسب ما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء، عن مصادر، اليوم الثلاثاء، فإن هذا المنصب تم إنشاؤه بعد المؤتمر الحزبي النادر الذي انعقد في يناير الماضي، وتم خلاله مراجعة قواعد الحزب لتتضمن فقرة تشير إلى أن اللجنة المركزية للحزب يجب أن تنتخب "الأمين الأول"، مشيرا إلى أنه في نفس المؤتمر، تم انتخاب "كيم" ليصبح "الأمين العام" للحزب.

وقد حمل "كيم" لقب "الأمين الأول" للحزب بين عامي 2012 و2016.

واعتبرت المصادر، أن إنشاء هذا المنصب يهدف إلى تخفيف العبء عن "كيم" في إدارة شؤون الحزب، مبينا أن الشخص المنتخب لهذا المنصب سيمكنه رئاسة اجتماعات الحزب الرئيسية نيابة عن الزعيم.

وأوضحت أنه في السابق، كان يحق للأعضاء الخمسة الدائمين فقط في المكتب السياسي للحزب، ومن بينهم "كيم"، رئاسة اجتماعات الحزب. وبالنظر إلى أن المنصب الجديد يحمل كلمة "الأول"، فيبدو أنه يمثل المركز الثاني في الشمال بعد الزعيم.

وأضافت المصادر إن "جو يونغ-وون"، المساعد المقرب من "كيم" والعضو الحالي في المكتب السياسي، يبدو أنه قد تم انتخابه لهذا المنصب.

ومن ناحية أخرى، أسقطت كوريا الشمالية كلمة "سونغون" التي تعني سياسة "الجيش أولًا"، في ديباجة قواعد الحزب المنقحة، حسبما ذكرت المصادر.

وقد كانت سياسة "الجيش أولًا" هي السياسة الرئيسية التي اتبعها الراحل "كيم جونغ-إيل"، والد الزعيم الحالي.

كما حذفت كوريا الشمالية العبارة التي تفيد أن أعضاء الحزب “يجب أن يقاتلوا بنشاط لسرعة توحيد الوطن الأم”.

ويرى البعض أن التغيير يشير إلى أن كوريا الشمالية قد تخلت عن مساعيها القديمة لتوحيد الكوريتين، وتسعى الآن إلى التعايش بين دولتين مختلفتين في شبه الجزيرة الكورية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية، منذ انتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953 بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

يشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون استعرض العلاقات بين الكوريتين وأعلن عن موقف سياسي يدعو إلى توسيع العلاقات الخارجية بشكل شامل، خلال المؤتمر الحزبي النادر الذي عقد في السابع من يناير الماضي

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية حينها، أن جلسة اليوم الثالث للمؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم، تناولت قضية العلاقات مع كوريا الجنوبية على النحو الذي يتطلبه الوضع الحالي وفي ظل المتغيرات التي تحدث، وأعلنت عن التوجه العام والموقف السياسي للحزب لتوسيع العلاقات الخارجية وتطويرها بشكل كامل.