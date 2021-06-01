«الريف المصري»: حل مشكلة منتفعين بمشروع المليون ونصف فدان غرب المنيا

كلف اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد بحل مشلة المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة غرب المنيا.

ونجحت شركة تنمية الريف المصري الجديد في حل مشكلة بعض المنتفعين بأراضي مشروع الـ١.٥ مليون فدان بمنطقة امتداد غرب المنيا والمتعلقة بالكهرباء، حيث تم مناقشة وحل المشكلة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقررت التوجيه بمنح مهلة شهر للمنتفعين من أجل تقنين أوضاعهم، وسيقوم المهندس خالد إسماعيل مدير إدارة الإنشاءات والمرافق بقطاع المشروعات بشركة الريف المصرى الجديد، بالاجتماع بالمنتفعين في منطقة امتداد غرب المنيا للوقوف على وضع ومشكلة كل منهم إن وجدت.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سرعة التجاوب مع شكاوى المزارعين، والانتهاء من حل أزمتي مزارعي البنجر في غرب المنيا الخاصة بقطع التيار الكهربائي، وأزمة توريد المحصول للمصانع وهي الشكاوى التي لاقت استجابة سريعة وعاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه فور عرض شكوى مزارعي بنجر السكر بغرب المنيا على السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذين تعثروا في دفع فواتير الكهرباء، مما دعا شركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنهم، قام بالتواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدوره وجه بإعادة التيار الكهربائي، لمدة شهر لحين الانتهاء من جمع المحصول وتوريده للمصانع.