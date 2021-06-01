تأجيل وتسويف.. 5 أسباب وراء امتناع الناس عن تحديد أهدافهم

الحياة دون هدف لا معنى لها ولا قيمة، ونظرًا لأهمية الأهداف في حياة كل إنسان قام الدكتور إبراهيم الفقي بتقديم كتاب بعنوان "سيطر على حياتك" شرح من خلاله الأسباب التى تمنع الناس من تحديد أهدافهم وقدم بعض الطرق التى تساعد على تحديد أهدافهم، فهو يعلم الشخص كيف يضع أهدافه وكيف يلتزم في تطبيقها ليحقق في النهاية النجاح، فلا يتم التردد للاستعانه بهذا الكتاب في تحقيق الأهداف الشخصية.

وحدد الفقي 5 أسباب تقف وراء امتناع الناس عن تحديد أهدافهم منها:

1- الخوف

الخوف من المستقبل والمجهول وتكرار التجارب المؤلمة والخوف من ردة فعل المجتمع والفشل جميعها تعد أسبابًا أساسية لامتناع الناس عن تحديد أهدافهم في الحياة.

2- النظرة المشوشة للذات

الشعور بالنقص وعدم القدرة على تحقيق النجاح، والاعتقاد بأن النجاح هو للأذكياء والعباقرة يدفع الشخص للامتناع عن تحديد الأهداف، فهو على يقين بأنه مهما حاول لن يتمكن من تحقيق أيا انجاز.

3- التأجيل والتسويف

بعض الأشخاص يرون أنّ الحياة طويلة وهناك متّسع من الوقت لتحقيق الأهداف فيقومون بتأجيل وضع أهدافهم، فيمر العمر والوقت بسرعة دون أن يحققوا أي هدف أو إنجاز في حياتهم.

4- عدم الإيمان بأهمية الأهداف:

هناك من يعتقد أنّ عملية كتابة الأهداف أمرٌ مضيع للوقت فتراهم يعملون بعشوائية دون تخطيط، ولذلك يعجزون عن تحقيق أي هدف في حياتهم.

5- عدم المعرفة:

بعض الناس يريدون تحديد أهداف لهم لكنهم يفتقرون للذخيرة المعرفية، كما أنّهم لا يبذلون أي جهد لامتلاك هذه الذخيرة، لذلك يمتنعون عن تحديد أهداف لهم.

كيف تحقق أهدافك في الحياة؟

برأي الكاتب هناك 5 أركان مهمة تساعدك على تحقيق النجاح في حياتك:

1- الركن الروحاني:

يشمل هذا الركن العلاقة مع الله تعالى، فمن الضروري أن يسعى الإنسان لتطوير الجانب الروحي في حياته حتى يتمكّن من تحقيق أهدافه في هذه الحياة، فالإيمان يمدّنا بطاقة كبيرة لتجاوز الصعاب والتحديدات.

2- الركن الشخصي:

يشمل العائلة، العلاقات الشخصية، التعليم، الترفيه، السفر، الإجازات، والجميع بحاجة لتنمية هذا الركن فهو يساعد بشكل كبير في تحديد الأهداف وتحقيق النجاح والتقدم.

3- الركن المهني:

يشمل الحياة المهنية، فلا بد من تطوير الجانب المهني من خلال التعلم والتدريب والخضوع لدورات مكثفة، بذلك فقط سيتمكن أي شخص من تحقيق النجاح الوظيفي.

4- الركن المادي:

يشمل الاستقرار المالي، مستوى الدخل، الاستثمارات والمشاريع التي يمكن القيام بها، هذا الركن مهم جداً ولا بد من تطويره فهو يكفل العيش باستقرار دائم.

5- الركن الصحي:

تشمل الصحة البدنية، فمن المهم أن يحدّد كل إنسان هدف صحي يسعى إليه، مثلاً كيف أغير عاداتي الصحية، كيف ألتزم بنظام غذاء صحي، ما هو الوزن المطلوب، كم من الوقت يجب أن أقضيه في ممارسة الرياضة.