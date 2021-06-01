«مش عايزة أكون أم».. منى هلا تشعل السوشيال ميديا بتصريحات مثيرة

دائمًا ما تثير الفنانة الشابة منى هلا الجدل من خلال تصريحاتها بعلاقاتها مع صديقها بالإضافة لما تكتبه عبر صفحتها الشخصية من آراء يجدها البعض غريبة عن مجتمعنا الشرقي المصري، وآخر تصريحات منى كانت من خلال برنامج girls space

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وفيه سردت بعض الآراء التي نتطرق لها خلال التقرير التالي:

مش عايزة أكون أم

قالت منى هلا خلال استضافتها في البرنامج إن المجتمع المصري يرغم الست لكى تكتمل أنوثتها من وجهة نظر البعض أن تكون زوجة وأم وهذا ليس فكرى على الإطلاق فهناك العديد من السيدات اللاتي لا يريدن الأمومة ولكن المجتمع ينظر إليهن نظرة نقصان.

حريتي أهم من تكوين أسرة

وقالت منى إن الحرية وقرارها السفر في أي وقت أهم بكثير من تكوين أسرة من وجهه نظرها، فهي لا تطيق التخلي عن حريتها في السفر وغيرها من الأمور مقابل الزواج وتكوين أسرة.

الضغط المجتمعي

يوجد بالطبع ضغط مجتمعي على الست فمن الضروري أن تتزوج وتنجب مما يضطرها إلى الزواج من أي رجل رغبة في الهروب من ضغط المجتمع، وهناك من ينجب أيضا بسبب نفس الضغط لذا تجد السيكوباتين في المجتمع.

أصعب أشكال التحرش

أصعب أشكال التحرش يكون من جانب أحد أقاربها، أو رئيسها في العمل فهي في هذه الحالة لا تستطيع الإفصاح عن ما حدث لها بسبب الضغط من جانب العائلة أو بسبب عدم التخلي عن عملها، ولكني سعيدة للغاية حيث إن هناك العديد من الفتيات الآن أصبحن أكثر جرأة للحديث حول تعرضهن للتحرش.

كفارة أكل لحوم الحيوانات

كتبت عبر صفحتها على فيسبوك أنها ندمانة على تناولها للحوم ولو الزمن رجع بها لن ترتكب هذا الجرم وتبحث عن كفارة لما فعلته زمان.

علاقة مع صديقها

نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور مع صديقها في أمريكيا وعندما تعرضت للهجوم الشديد كتبت: "أي علاقة مشهرة فهي رسمية، لأن الأصل في الإسلام بالنسبة للزواج الإشهار".

فيلم حمام ساخن

وتعرضت الفنانة منى هلا للعديد من التعليقات الهجومية عقب إعلان المخرج طارق عبد المعطي مشاركتها معه في فيلم يحمل اسم "حمام ساخن" ومن المعروف أن منى هاجمت العديد من الفنانين عقب ثورة يناير، وسافرت إلى واشنطن حيث تعيش هناك وشاركت في العديد من الأفلام هناك.

صور مثيرة للجدل

"منى تطارد البط عارية" هكذا علقت على صورة لها عبر الإنستجرام ظهرت فيه بملابس جريئة وهي في إحدى الرحلات على البحر، كما ردت بشكل غير لائق على أحد المتابعين لها قائلة "ما تشتمتوا كويس وبلاش غلطات إملائية في الشتيمة ارحمونا".