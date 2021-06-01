تامر حبيب ينتهي من سيناريو «شلة ليبون»

انتهى السيناريست تامر حبيب من السيناريو الخاص بأحدث أفلامه السينمائية "شلة ليبون"، موضحا أن السيناريو مأخوذ عن رواية "شلة ليبون" للكاتب هشام الخشن، والعمل من إخراج ساندرا نشأت، وإنتاج وليد مصطفى.

وقال تامر حبيب: "إنه لم يتم حتى الآن حسم أمر الأسماء المرشحة للقيام بأدوار البطولة فى الفيلم، وأن كل ما تردد فى الآونة الأخيرة حول الاتفاق بشكل نهائى مع كل من الفنانين أحمد عز وكريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ومنة شلبي، هو كلام غير دقيق".

وأضاف: "ما زال هناك بعض النجوم يقرأون السيناريو الخاص بالفيلم ولم ينتهوا منه، ولم يتم الاتفاق بشكل نهائى مع أي نجم أو نجمة، لذا لا نستطيع أن نتحدث عن أسماء فى الوقت الحالي".

وحول الفكرة التي يدور حولها السيناريو، أوضح تامر حبيب أن الفيلم يدور في إطار اجتماعي حول 7 أشخاص تربطهم علاقة صداقة قوية منذ فترة المراهقة وتستمر هذه الصداقة وتتطور بمراحلها المختلفة حتى سن الخمسين، بكل ما تحويه من تفاصيل وأحداث وقصص حب، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تصوير المشاهد الخاصة بالفيلم بعد الاتفاق مع كافة أبطال العمل والانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل.

وتدور رواية "شلة ليبون" حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون مرة واحدة في العام، ليلة رأس السنة، يلعبون البوكر في شقة أحدهم بعمارة "ليبون" الشهيرة في حي الزمالك العريق، ليس قمارا، مجرد لعبة يستعيدون من خلالها مصائرهم التي تقاطعت منذ تزاملهم في الدراسة بواحدة من مدارس حي الزمالك العريق، حيث يجتمع الأصدقاء داخل العمارة في ليلة رأس السنة من كل عام، إلا أن الاحتفال بهذه الليلة من عام 2010 كان يحمل طابعا مختلفا بالنسبة لهم، ويشهد مفاجآت عدة.

ويعتبر فيلم "شلة ليبون" بمثابة عودة جديدة للمخرجة ساندرا نشأت لعالم السينما منذ أخر أعمالها فيلم "المصلحة" الذي تم عرضه عام 2012، وقام ببطولته كل من أحمد السقا، أحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدني، صلاح عبدالله.

وأشار تامر حبيب إلى أنه يستعد فى الوقت الحالي أيضا للبدء في كتابة سيناريو لمسلسل درامي يخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل 2022، وأنه يعكف خلال الفترة المقبلة على رسم الخطوط الدرامية للشخصيات والأحداث الخاصة بالعمل، رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا العمل في الوقت الراهن.