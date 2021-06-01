جراحة طارئة لشاب مصاب بالفطر الأسود في المنوفية.. وطبيب: مميت إذا تأخر اكتشافه

كشف الدكتور أحمد الشرقاوي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الهلال بشبين الكوم بالمنوفية، أنه أجرى عملية لإزالة الفطر الأسود من مريض يعاني من الجيوب الأنفيّة.

وقال الشرقاوي، لـ"الدستور"، إن القصة بدأت منذ معاناة "س.ح"، 36 عامًا، من مركز بدر بالبحيرة والذي رفض الأطباء إجراء عملية له جراء إصابته بفيروس كورونا منذ شهر ونصف وبعد تناوله للعلاج بدأ المريض يشعر بألم في الجسم، ما دفع الأطباء للتعامل مع الحالة كالتهاب في الأنف والجيوب الأنفية.

مع مرور الوقت، بدأ الفطر الأسود ينتشر في جسم المريض، ليتم تحويله سريعًا لغرفة العمليات، لكن الطبيب المعالج رفض إجراء العملية لعدم استقرار نسبة السكر، ليعاود أدراجه إلى مستشفى الهلال الذي قرر إجراء تنظيف للفطر، ونتيجة للتأخر الشديد فشلت محاولة إنقاذ العين، لكن تمت العملية بنجاح قبل وصول الفطر للمخ، بحسب الطبيب المعالج.



وتابع “أن الفطر الأسود مرض قديم وليس حديث، لكن زاد في الآونة الأخيرة، كما أشار إلى أن المرض بسيط وليس خطير إذا اكتشف في المراحل الأولى، ومميت إذا تأخر اكتشافه حيث تكمن خطورته في أن الجزء المصاب يفقده المريض للأبد”، مشددًا على أن الفطر العفني لا يفرق بين الشباب والكهل، لكنه ينتشر في هذه الآونة بسبب جرعات العلاج الزائدة لمرضى فيروس كورونا والسكري.