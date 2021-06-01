محمد عفيفى يحصد جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية

حصد الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ، بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية.

وتنافس على الجائزة كل من: "محمد عفيفى أستاذ التاريخ، وأحمد يوسف أحمد، ونبيل السيد إمبابي، وأحمد محمد عبد الخالق، والسيد السيد الحسيني، وإسماعيل شلبي، وسرية عبد الرازق صدقي، وعاشور أحمد صقر"، يتم اختيار 4 مرشحين للفوز بالجائزة.

وكان قد بدأ تصويت أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة، على جوائز الدولة منذ قليل، على اختيار أسماء الفائزين بها لعام 2021، " النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية".

وكانت قد أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في جلسة اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الخامس والستين، والمخصص لإعلان جوائز الدولة أن ٩٠% من المتقدمين لجائزة الدولة لمبدع الصغير من قرى ومحافظات مصر، لافتة إلى أن هذا يؤكد على تحقيق هدف الجائزة فى الوصول لكل أفراد الشعب.

وكان قد انطلق اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الـ 65، منذ قليل، لمناقشة مشكلة سنة الفراغ الخاصة بجائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة التشجيعية، لوجود حل لها، وتوافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الأربع بعد إضافة شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهى الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا ضمانًا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا كما أن حضور الاجتماع سيكون مقتصرًا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا.

واتخذت وزارة الثقافة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلًا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كافة الاتجاهات.