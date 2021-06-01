الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منى الصبان تفوز بجائزة الدولة للتفوق فرع الفنون

منى الصبان
منى الصبان

حصلت الدكتورة منى الصبان على جائزة الدولة للتفوق بفرع الفنون، بعد ترشحها بجانب كل من شريف محيى الدين، وجمال ياقوت، وكريم غزالي.

منى الصبان، عضو الرابطة العربية للسينمائيين بالجمامعة الأمريكية، وأستاذ الإعلام بالجامعة اللبنانية وبالمعهد العالى للسينما، وحصلت على عدة مؤهلات علمية منها: أستاذ في المعهد العالي للسينما "أكاديمية الفنون"، عضو الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، عضو الرابطة العربية للسينمائيين بالجامعة الأمريكية، أستاذة الاعلام بالجامعة اللبنانية وبالمعهد العالى للسينما، حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للسينما "تخصص مونتاج".

حصلت الصبان على منحة من هيئة "فولبريت" الأمريكية للتدريب في ستوديوهات هوليوود في لوس أنجلوس، ولحضور المحاضرات في كلية الاعلام بجامعة بوسطن عام 1997، وقامت بالتدريس في عدة جامعات ومعاهد منها: جامعة حلوان، جامعة مصر الدولية، جامعة القاهرة، معهد التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجامعة اللبنانية ببيروت، وأشرفت على عدة رسائل ماجستير ومناقشة رسائل دكتوراه.

ولدى منى الصبان العديد من المؤلفات منها: كتاب "فن المونتاج في الدراما التليفزيونية"، و"المونتاج الخلاق- دراسة في التطور التاريخى لأبعاد الخلق المونتاجى"، وهي صاحبة فكرة ومديرة المدرسة العربية لتعليم فنون السنيما، وأول موقع على الانترنت ناطق باللغة العربية لتعليم السينما والتليفزيون عن بُعد.

وبدأت فكرة لإنشاء المدرسة على الإنترنت من خلال اشتراكها بورقة عمل عن إنشاء مدرسة لتعليم فنون السينما والتليفزيون باللغة العربية على الإنترنت، في مؤتمر الرابطة العربية الأمريكية لأساتذة الإعلام المنعقد في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت عام 1999.

جدير بالذكر أن التصويت على اختيار المرشحين للفوز بجوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق" واعتماد الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية، أجري منذ قليل، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وذلك خلال الاجتماع السنوى الـ65 لأعضاء المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 36 عضوا

منى الصبان جائزة الدولة للتفوق فرع الفنون التصويت على جوائز الدولة الفنون

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