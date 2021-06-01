وزارة العدل توقع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع أوكرانيا (فيديو)

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار توطيد العلاقات القضائية والقانونية بين جمهوريتي مصر العربية و أوكرانيا ، وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، مع دينيس ماليوسكا وزير العدل الأوكراني، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الدولتين عبر خاصية الاتصال المرئي.



وحضر مراسم التوقيع السيد السفير أيمن مختار الجمال، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية مصر العربية بالعاصمة الأوكرانية كييف، وايفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة ، ولفيف من السادة أعضاء البعثتين الدبلوماسيتين بالدولتين ، وأعضاء قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارتي العدل المصرية والأوكرانية.



جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تساهم في إعادة التأهيل والاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم ، وإدماجهم داخل مجتمعهم.