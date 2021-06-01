الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

آخرهن منى.. رحلة تصدر بنات أحمد زاهر للتريند

منى أحمد زاهر
منى أحمد زاهر

بمجرد أن تشاهد عائلة أحمد زاهر، تجد نفسك تلحم لو كنت ذات مرة أحد أفرادها لما يتمتعون به من روح الفكاهة، والقدرة على جذب الأخرين من خلال أحاديثهم الشيقة وأساليبهم العفوية، لاسيما تلك الفتاتين الصغيرين اللتان لم يظهران بعد على الساحة الفنية، لكنهما ظهرا في البرامج التلفزيونية.

ومن جديد انضمت منى أحمد زاهر التي تمتلك 7 سنوات إلى شقيقتيها ليلى وملك وبدأت أولى خطواتها في عالم التمثيل، وتشارك منى في مسلسل "ليه لأ 2" ليكون أول أعمالها التمثيلية، ويبدو من الإعلان الدعائي أنها ستقدم دور ابنة أحمد حاتم، حيث سيبدأ عرض الموسم الثاني من المسلسل في 10 يونيو.

في الحقيقة تمتلك الفتيات روح الدعابة، وهذا يظهر في الفيديوهات الخاصة بهم على التيك توك، وتشارك فيها أيضا منى أحمد زاهر، كما يحرص والدها دائما على الاحتفال بعيد ميلادها الذي يصادف منتصف يناير، وكانت تهنئته الأخيرة: " كل سنة وانتى طيبة يا أحلى منى في الدنيا ربنا يسعد أيامك، ويفرح قلبك يا منمونة يا أحلي وأطعم وألذ بنوتة في الدنيا، ربنا يخليكي ليا ولمامتك ولأخواتك وبحفظك يا روح قلبي".

كما ظهرت الفتيات مؤخرا في جلسة تصوير فجائية تحمل المرح، حيث شاركت ليلى وملك صورا طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة شقيقاتهن الأصغر سنا في أزياء تنكرية للحيوانات، ولاقت الصور تفاعلا كبير بسبب خفة الروح والرشاقة والجمال الطبيعي.

ظهرت منى في برنامج صاحبة السعادة لتضيف أجواء المرح، وحينها أعلن زاهر أنه يرفض تمثيلهم في تلك المرحلة، ولكن من الواضح أن موهبة الفتاة الصغيرة قد أجبرته على الخضوع للأمر في النهاية.

وكانت ليلى وملك قد تصدرا التريند في الفترات الأخيرة، بعد انطلاق مسلسل ليلى «في بيتنا روبوت»، الذي كان يعرض عبر قناة «سي بي سي»، ويُشاركها البطولة كلّ من شيماء سيف، عمرو وهبه، ليلى زاهر، هشام جمال، ودلال عبدالعزيز.

وملك بعد تعاقدها على فيلم «الفارس» الذي يُسجل أول بطولة سينمائية لوالدها الفنان أحمد زاهر، حيث اقتحمت عالم التمثيل من خلال مسلسل لؤلؤ الذي أحرز نسب مشاهدات عالية.

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