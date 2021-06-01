الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

8 عمليات جراحية في 3 أشهر

بعد تدهور حالتها الصحية.. إيمان الحصري تتصدر تريند السوشيال ميديا

ايمان الحصري
ايمان الحصري

تصدرت الإعلامية إيمان الحصري تريند تويتر عقب خضوعها لعملية جراحية جديدة وإعلان أن حالتها الصحية غير مستقرة.

 

وفقًا لما كشفه الفريق الطبي لها فإن وضع الإعلامية إيمان الحصري أنها تستعد لإجراء عملية جراحية ثامنة في أحد مستشفيات القاهرة.

 

وأكد أحد أعضاء الفريق أنها تعاني من عدم استقرار صحي حتى الآن، وتم التوجيه بضرورة سفرها إلى الخارج للعلاج في أسرع وقت خوفاً من تفاقم حالتها، فضلاً عن كونها تعاني مشكلات صحية كثيرة، بحسب "بوابة أخبار اليوم"، وعدد من المواقع المصرية.

 

وكانت  أسرة الحصري، قد أوضحت في وقت سابق، أن تدهور صحة ابنتهم يعود إلى تعرُّضها لإهمال طبي كاد أن يقضي على حياتها. وخضعت إيمان الحصري لـ7 عمليات جراحية خلال 3 شهور فقط.

 

وكانت إيمان الحصري قد أجرت عملية جراحية قبل نحو أسبوعين، الأمر الذي تسبب في وقوع مضاعفات بالغة.

 

 وتسبب هذا في خضوعها لعدد من العمليات الجراحية، في محاولة لتلافي الأضرار الناتجة عن أول عملية جراحية خضعت لها.

 

وإيمان الحصري هي نجلة الكاتب الصحفي الراحل أحمد الحصري، الذي عمل مديرا لتحرير وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

 

استهلت الإعلامية المصرية عملها بقناة "النيل" للأخبار كمراسلة، في عام 2002، بعد تخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

 

عملت كمقدمة برامج في قناة "النيل" للأخبار، قبل أن تشارك في تقديم البرنامج الشهير "البيت بيتك" في عام 2006 على التليفزيون الرسمي.

 

وفي وقت لاحق، انتقلت إلى قناة "الحرة" لتقدم برنامج "هن"، الذي اهتم بتناول قضايا المرأة العربية.

 

وفي عام 2012 انتقلت لقناة "صدى البلد"، لفترة قصيرة، ومنها لقناة "المحور" لمشاركة في تقديم برنامج "90 دقيقة" وحققت نجاحا كبيرا .

على الاعلام مصر مصري اقتصاد

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