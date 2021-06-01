الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مستشفى سوهاج الجامعي يكشف حقيقة استقبال حالات مصابة بالفطر الأسود

الدكتور حمدي سعد
الدكتور حمدي سعد

كشف الدكتور حمدي سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعي، حقيقة استقبال المستشفى حالات مصابة بالفطر الأسود، حيث أوضح أن المرض قديم جدًا واكتشاف أول حالة منذ 1855، ويصيب المرضى ذوى المناعة المنخفضة، مثل مرضى السكر والأورام ومرضى الإيدز والمرضى الذين أجريت لهم زراعة أعضاء ويتعاطون أدوية مثبطة للمناعة.  

وأشار إلى أنه فى الأحوال العادية وفى مرحلة ما قبل الكورونا، يتردد على المستشفى الجامعى حوالى 30 إلى 40 حالة سنويًا نصفهم بإصابات فى الجيوب الأنفية والنصف الآخر بإصابات لها علاقة بالمضاعفات العصبية لالتهابات الجيوب الأنفية.

وأكد أن المرض ليس وبائيا ولا ينتقل من إنسان لإنسان، ولا يستوجب العزل، وربما يكون استخدام الكورتيزون ومثبطات المناعة بشكل مبالغ فيه سببا فى زيادة أعداد الإصابات مستقبلا، ولا نستطيع التنبؤ بحجم هذه الزيادة حاليا، لكن نتوقع أنها لن تكون زيادة كبيرة بشكل يمثل خطرا أو أزمة صحية. 
                         
فيما أشار إلى أنه تم طلب كمية 500 فيال من عقار Amphotricin B 5- من هيئة الشراء الموحد، وسعر الفيال 54 جنيها مصريا، وجارٍ التوريد للمستشفى بالتنسيق مع الهيئة عن طريق الدكتور حسام عبدالغفار، علما بأن الجرعة للمريض عبارة عن فيال واحد يوميا لكن قد تستمر لمدة قد تمتد إلى 60 يوما.

يذكر أن المرض يسمى أيضا "الفطر العفني" أو "فطر الغشاء المخاطي"، وهو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضروات المتحللة.

يؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

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مستشفى سوهاج الجامعي يكشف حقيقة استقبال حالات مصابة بالفطر الأسود

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