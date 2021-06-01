مع بدء تطبيق المواعيد الصيفية.. تعرف على عقوبة المخالفين

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، وسيتم تطبيق عقوبة على المخالفين لهذه القرارات.

وترصد "الدستور" في السطور التالية المواعيد الرسمية وعقوبة عدم الالتزام بها.

وفقا لقانون رقم 154 لسنة 2020 الذي اقره مجلس النواب يتم ارسال إنذار كتابي بالتعهد بعدم تكرار الخطأ ومتابعته لمدة 15 يوما، أو غلق المحال لمدة شهر في حالة تكرار المخالفة، أما في حال مخالفته مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص.

وبحسب القرارات الوزارية المنصوص عليها، فإنه في حالة مخالفة المحال التجارية للإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم سيجري توقيع غرامات مالية تبدأ بـ50 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وفي حالة تقديم الشيشة في المقاهي ستصل العقوبة للغلق الفوري.

تشمل فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا، وفتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا إلى 7 مساءً، وتُستثنى كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.