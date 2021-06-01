الكشف على 974 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية الحجيرات

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قوص في إطار مبادرة "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 974 مواطنا في 8 تخصصات طبية بواقع " 212 أمراض باطنة، 200 أمراض جلدية وتناسلية ، 172 طب أطفال ، 168 عظام ، 105 أسنان ، 43 جراحة ، 40 نساء ، 35 تنظيم أسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 44 حالة وإجراء الأشعة لـ ٢١ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 90 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، انه فى ضوء اهتمام وتفاعل القيادة السياسية مع هموم المواطنين وشكاواهم وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الدائمه لضبط الاسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري،وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومه بشأن ضرورة ايجاد آليات غير تقليديه لسرعه حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابه فى الرد على شكواهم ، قام جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية موسعة بمركز نقادة جنوب المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.