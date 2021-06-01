الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

احذر.. 5 أشياء في المنزل تنقل لك الفطر الأسود

الفطر الاسود
الفطر الاسود

قال الدكتور أمجد الحديدي أخصائي أمراض المناعة، إن مرضى السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود.
وأضاف في تصريح لـ"الستور" أن العلاج الكيماوي يؤثر علي المناعة لأنه يضرب الجهاز المناعي أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى السكري.

وأصبح الفطر الأسود والذي نتج من تبعيات كورونا أحد أسباب الذعر للمواطنين، ويوجد العديد من الاشياء التي تنقل الفطر الأسود وموجودة داخل البيت ولابد من الحذر منها، خاصة مع اكتشاف أول حالة مصابة بالفطر الأسود واستعدادات وزارة الصحة لتجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز الأشياء التي ينتقل من خلالها الفطر الأسود، وذلك وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية:

الأتربة

الأتربة بيئة جيدة لنمو العفن، ونقل الفطر الأسود.

الغرف المغلقة

الغرف الغلقة والأماكن غير جيدة التهوية، والتي لا تطولها الشمس، عامل من عوامل نقل الفطر الأسود.

الخضروات والفواكه غير المغسولة

الخضروات والفواكه، غير المغسولة جيدًا، والتي طالها العفن، سببًا في الإصابة بالفطر الأسود.

المزوعات
هناك بعض السيدات تضع المزروعات في الشرفات، ما قد يتسبب في نقل الفطر: «تُربة  الزرع والطينة تنقل وتسبب في الفطر الأسود».

القمامة

حذر الأطباء من ترك القمامة في المنزل، وعدم التخلص منها على الفور، ما يجعلها بيئة رطبة للقاذورات التي تساهم في نقل الفطر الأسود.

وزارة الصحة اصابة العلاج اكتشاف طبيب

الأكثر قراءة

«الأحوال المدنية» تدشن موقعًا إلكترونيًا لخدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

الرئيس السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

بالأسماء.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبى المبدئية لـ أولمبياد طوكيو

مستشفى سوهاج الجامعي يكشف حقيقة استقبال حالات مصابة بالفطر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009