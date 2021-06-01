احذر.. 5 أشياء في المنزل تنقل لك الفطر الأسود

قال الدكتور أمجد الحديدي أخصائي أمراض المناعة، إن مرضى السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود.

وأضاف في تصريح لـ"الستور" أن العلاج الكيماوي يؤثر علي المناعة لأنه يضرب الجهاز المناعي أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى السكري.

وأصبح الفطر الأسود والذي نتج من تبعيات كورونا أحد أسباب الذعر للمواطنين، ويوجد العديد من الاشياء التي تنقل الفطر الأسود وموجودة داخل البيت ولابد من الحذر منها، خاصة مع اكتشاف أول حالة مصابة بالفطر الأسود واستعدادات وزارة الصحة لتجهيز أول غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز الأشياء التي ينتقل من خلالها الفطر الأسود، وذلك وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية:

الأتربة

الأتربة بيئة جيدة لنمو العفن، ونقل الفطر الأسود.



الغرف المغلقة

الغرف الغلقة والأماكن غير جيدة التهوية، والتي لا تطولها الشمس، عامل من عوامل نقل الفطر الأسود.

الخضروات والفواكه غير المغسولة

الخضروات والفواكه، غير المغسولة جيدًا، والتي طالها العفن، سببًا في الإصابة بالفطر الأسود.

المزوعات

هناك بعض السيدات تضع المزروعات في الشرفات، ما قد يتسبب في نقل الفطر: «تُربة الزرع والطينة تنقل وتسبب في الفطر الأسود».

القمامة

حذر الأطباء من ترك القمامة في المنزل، وعدم التخلص منها على الفور، ما يجعلها بيئة رطبة للقاذورات التي تساهم في نقل الفطر الأسود.