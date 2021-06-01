الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: وصول أول دفعة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

أعلنت كوريا الجنوبية، وصول أول دفعة (55 ألف جرعة) من لقاح شركة موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا لفرقة العمل الحكومية المعنية بالتطعيم ضد كورونا في كوريا الجنوبية، وصلت طائرة تابعة لخطوط آسيانا الجوية إلى مطار انتشون الدولي غربي العاصمة سول، تحمل على متنها 55 ألف جرعة من لقاح موديرنا تكفي لتطعيم 27.5 ألف شخص.
وأشارت إلى أن هذه الدفعة تعد الأولى التي تتسلمها سول في إطار صفقة تم إبرامها مع موديرنا للحصول على 40 مليون جرعة لقاح.
يعد لقاح موديرنا هو ثالث لقاح مضاد لكورونا يصل إلى كوريا الجنوبية من أجل الاستخدام العام عقب وصول لقاحات من شركتي (أسترازينيكا - فايزر).
يذكر أن كوريا الجنوبية قد سجلت إجمالي 140 ألفا و799 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1963 حالة وفاة.
وتلقى 5.79 مليون شخص جرعاتهم الأولى من لقاحات المضادة لفيروس كورونا بما يمثل 11.3% من إجمالي السكان، منذ أن بدأت كوريا الجنوبية برنامج التطعيم في 26 فبراير.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

سول كوريا الجنوبية لقاحات موديرنا لقاح موديرنا

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