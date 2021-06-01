الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أوبرا القاهرة » تقدم أعمال موسيقية وتابلوهات للباليه في معهد الموسيقى العربية

الأوبرا
الأوبرا

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، مختارات من أشهر أعمال الموسيقى والأغاني والمسرحيات العالمية، بمشاركة عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل وتصميم رقصات ممدوح حسن ومصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينريا ومن إخراج حازم طايل. 

 وذلك فى حفلين متتاليين يقاما الثامنة مساء الخميس، الجمعة 3، 4 يونيو على مسرح معهد الموسيقى منها(شبح الأوبرا ، الحلم المستحيل ، طريقي ، صوت الموسيقي  ، النجوم ، نهر القمر ، أشعر بالجمال) وغيرها، من أداء كل من إيمان مصطفي ، تحية شمس الدين، منى رفله ، داليا فاروق ، عماد عادل،  مصطفي محمد ، جيهان فايد،  وليد كريم،  انجي محسن ، جولي فيظي،  عزت غانم،  عمرو مدحت ، برهان الدين فاروق،  تامر توفيق ، أسامة علي ، ليلي ابراهيم،  ابراهيم ناجي ، سلمي الجبالي،  عاليا ذهني وميريتيا عماد.

- تأسيس فرقة أوبرا القاهرة

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

وكانت الفرقة القومية العربية للموسيقى قد تغنت بكوكبة من أعمال رموز زمن الفن الجميل، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في السابعة مساء أول أمس الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أشهر أغنيات فن الزمن الجميل ومنها: "يا خلي القلب - ايه انكتبلي - وموسيقي نبتدي منين الحكاية وفاتت جنبنا لمحمد عبدالوهاب، ليا عشم لمحمد فوزي، مش كفاية لفريد الأطرش، دوارين في الشوارع - سنرجع يوما وزهرة المدائن للأخوين رحباني، عطشان يا سمراني محبة لمحمود الشريف وإسال روحك لمحمد الموجي"، من أداء كلا من محمد طارق، أشرف وليد ، آيات فاروق، مي حسن، إسماعيل صادق وغادة آدم.

فرقة أوبرا القاهرة دار الأوبرا المصرية إيمان مصطفى الدكتورة إيمان مصطفى معهد الموسيقى

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