«واتس آب» المحافظ يلاحق سائق مخالف ويحيله للنيابة في أسوان

أحال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، واقعة إلقاء أحد سائقي سيارات النقل مخلفات أسماك خلف حديقة الصداقة القديمة لتسببه في تلوث البيئة وانبعاث روائح كريهة، إلى النيابة العامة للتصرف.

جاء ذلك فور ورود بلاغ من أحد المواطنين على تطبيق الواتسآب الخاص بمحافظ أسوان يفيد بقيام أحد سائقي سيارات النقل بإلقاء مخلفات الأسماك خلف حديقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، ليُعطى المحافظ توجيهاته لإدارة مرور أسوان والوحدة المحلية بتتبع السيارة (6832 ص س د).

ونجحت الأجهزة الأمنية بأسوان في ضبط السيارة وقائدها، حيث تم سحب الرخصة ودفع الغرامة المالية المقررة لمثل هذه الحالات، مع إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه اللواء أشرف عطية برفع المخلفات وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والنظافة العامة لموقع المخالفة، مشيدًا بالتفاعل الإيجابى من المواطن الذى أبلغ عن الواقعة، وحرصه على تحقيق الصالح العام ومواجهة تجاوزات البعض التي تؤثر بالسلب على النظافة العامة داخل الحدائق الشوارع والمناطق السكنية.