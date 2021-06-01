الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«واتس آب» المحافظ يلاحق سائق مخالف ويحيله للنيابة في أسوان

واتس آب
واتس آب

أحال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، واقعة إلقاء أحد سائقي سيارات النقل مخلفات أسماك خلف حديقة الصداقة القديمة لتسببه في تلوث البيئة وانبعاث روائح كريهة، إلى النيابة العامة للتصرف.

جاء ذلك فور ورود بلاغ من أحد المواطنين على تطبيق الواتسآب الخاص بمحافظ أسوان يفيد بقيام أحد سائقي سيارات النقل بإلقاء مخلفات الأسماك خلف حديقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، ليُعطى المحافظ توجيهاته لإدارة مرور أسوان والوحدة المحلية بتتبع السيارة (6832 ص س د).

ونجحت الأجهزة الأمنية بأسوان في ضبط السيارة وقائدها، حيث تم سحب الرخصة ودفع الغرامة المالية المقررة لمثل هذه الحالات، مع إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه اللواء أشرف عطية برفع المخلفات وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والنظافة العامة لموقع المخالفة، مشيدًا بالتفاعل الإيجابى من المواطن الذى أبلغ عن الواقعة، وحرصه على تحقيق الصالح العام ومواجهة تجاوزات البعض التي تؤثر بالسلب على النظافة العامة داخل الحدائق الشوارع والمناطق السكنية.

IMG-20210601-WA0034
IMG-20210601-WA0034
سحب أسوان هروب الأسماك محافظ أسوان النيابة العامة قائد سيارة

الأكثر قراءة

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

«الأحوال المدنية» تدشن موقعًا إلكترونيًا لخدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

الرئيس السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

مصر تحتفي بمبدعيها.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009