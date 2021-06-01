الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني

الرئيس السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

السيسي
السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم (الثلاثاء)، بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار، استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية واجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع المقبل للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووجَّه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد أمس الإثنين أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجهًا دعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

الأكثر قراءة

خاص.. ليفربول يكشف آخر مستجدات مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

«الأحوال المدنية» تدشن موقعًا إلكترونيًا لخدمة استخراج بطاقة الرقم القومي

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

الرئيس السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

الرئيس السيسي يوجه بالاعتماد على الطاقة النظيفة وتعزيز جهود توطين الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009