الرئيس السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة إعمار غزة

استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم (الثلاثاء)، بسرعة إدخال معدات للمساهمة فى إعادة الإعمار، استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية واجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع وزراء السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر وصول وزراء من السلطة الفلسطينية إلى العاصمة القاهرة خلال الأسبوع المقبل للتنسيق بشأن إعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووجَّه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن وزراء السلطة بالتعاون الكامل مع مصر لسرعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد أمس الإثنين أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجهًا دعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.