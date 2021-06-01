ألمانيا والأمم المتحدة تدعوان للمؤتمر الثاني حول ليبيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، المقرر انعقاده في الثالث والعشرين من يونيو الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين قد دعوا إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو الجاري، في مقر وزارة الخارجية في برلين، والذي ستشارك حكومة الوحدة الانتقالية الليبية في المؤتمر للمرة الأولى.

وأضافت أن المؤتمر يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020.

وأوضحت أنه "يجب أن يكون التركيز على الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد، وأن ينصب التركيز على الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار، كما ستكون هناك أيضًا خطوات لتوحيد قوات الأمن الليبية".

وكشفت عن أن المؤتمرهو تعبير عن الدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يبقي على استعداد لمواصلة المرافقة الوثيقة والبناءة لعملية السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

والتقى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، حسبما أفادت صحيفة المرصد الليبي.

وناقش اللقاء، حسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة، آخر المُستجدات على الساحة الليبية.

من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا لقائد الجيش الوطني ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.