محافظ السويس يتابع حجم التنفيذ بمشروع سكن لكل المصريين (فيديو)

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن العمل يتم على قدم وساق بمشروع سكن لكل المصريين بحي عتاقة والذي يشمل 25 ألف وحدة سكنية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مستوي المحافظات ومنها محافظة السويس.

وأشار المحافظ إلى أن الموقع الأول للمشروع يقع بمدينة الحرية الجديدة بحي عتاقة على مساحة 60 فدانًا ويشمل 162 عمارة بعدد 3888 وحدة سكنية وهناك مساحة 53 فدانا لإنشاء 158عمارة بعدد 3792 وحدة سكنية بالمنطقة الواقعة يمين مبني رئاسة حي عتاقة .

وأضاف أن الموقع الثالث يقام على مساحة 85 فدان بمدينة الصفا بحي عتاقة لانشاء عدد 243 عمارة بعدد 5832 وحدة سكنية وهناك موقعين يتم تحديدهم لاستكمال وحدات المرحلة الاولي من المشروع .

وأشار المحافظ إلى أن هناك موقعين يتم تحديدهم لاستكمال وحدات المرحلة الاولي من المشروع في إطار مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع سكن لكل المصريين علي مستوي المحافظات ومنها محافظة السويس.

يذكر أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة 90 مترا مربعا ويشمل المشروع انشاء مدارس ومساجد ومناطق خدمات لخدمة سكان هذه المدن.

واستمع المحافظ الي عرض حول المشروع ومراحله ومواقع الإنشاء والخدمات التي ستقام وعدد الوحدات السكنية التي سيتم انشاؤها.

رافق المحافظ في الجولة الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ووليد شوقي رئيس حي عتاقة واسامة بصل مدير عام الاسكان وممثلي القوات المسلحة والقيادات التنفيذية المعنية بالمشروع ومديري المديريات والشركات المنفذة.

كما رافق المحافظ تفقد المشروع كلا من أحمد حمدي الشوربجي وشريف محمود ابو الغيط ومحمد حسام الدين تيمور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ضمن الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي).

وصرح اللواء عبد المجيد صقر بأنه لن يحصل علي وحدة سكنية من المواطنين الا من يستحق بالفعل دون مجاملة لأحد، مؤكدا على التنسيق الكامل بين اجهزة المحافظة والجهات المعنية لازالة أي معوقات لانجاز المشروع خلال عام.

محافظ السويس يتابع موقع سكن لكل المصريين

محافظ السويس يتابع موقع سكن لكل المصريين

محافظ السويس يتابع موقع سكن لكل المصريين

محافظ السويس يتابع موقع سكن لكل المصريين

محافظ السويس يتابع موقع سكن لكل المصريين

محافظ السويس يتابع موقع سكن لكل المصريين

محافظ السويس يتابع موقع سكن لكل المصريين

محافظ السويس يتابع موقع سكن لكل المصريين